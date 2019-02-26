В Латвии с 1 марта подорожают алкогольные напитки

По расчетам VID, поллитровая бутылка пива подорожает на 2 цента, бутылка вина 0,75 л — на 8 центов, поллитровая бутылка водки — на 41 цент, передает rus.delfi.lv.

Ставка налога на крепкий алкоголь в Латвии с 1 марта будет равноценна литовской, но по сравнению с Эстонией останется значительно ниже.

1 марта все продавцы алкогольных напитков должны провести инвентаризацию, в положенные сроки подать в VID расчет разницы акцизного налога и уплатить его.