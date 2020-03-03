В Латвии решили заблокировать "Яндекс.Такси"

"Те, кто не зарегистрирован [в Дирекции автотранспорта] не могут предоставлять свои услуги в Латвии", — указали в дирекции.

Предприятие должно было зарегистрироваться до 22 января, но этого не произошло. Тем не менее фирма продолжает оказывать услуги. Поэтому дирекция обратилась ко всем коммерсантам, обеспечивающим связь в Латвии, с просьбой заблокировать приложение "Яндекс.Такси". Блок будет снят, как только приложение зарегистрируется в Латвии.

На данный момент в Латвии зарегистрировалось только одно приложение для вызова такси — эстонский Bolt, BOLT TECHNOLOGY OÜ.

В "Яндекс.Такси" заявили, что сервис начал процедуру регистрации еще в прошлом году.

"Яндекс.Такси" проходит процесс регистрации в соответствии с принятыми в Латвии новыми правилами. В прошлом году мы подали всю документацию для регистрации в базе данных Автотранспортной дирекции, и с тех пор мы несколько раз дополняли заявку согласно требованиям ведомства. Последняя версия заявки была направлена на этой неделе. Надеемся, что после внесения окончательной версии заявки мы получим подтверждение о регистрации. Мы коммуницируем с ответственными ведомствами о решении этого технического вопроса и ожидаем, что они будут действовать с уважением законодательства и интересов потребителей", — сообщила глава международной пресс-службы Yandex.Taxi/Yango Наталья Журавлева.