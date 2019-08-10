В Латвии объяснили, почему после снижения акциза не меняются цены на алкоголь

По его словам, алкогольные напитки со сниженной ставкой акциза розничные торговцы могли закупить у поставщиков только после 1 августа. Поэтому торговцы, за исключением тех, что работают в приграничной зоне, где больший оборот товаров этой категории, пока не могут снизить цены в магазинах. Cейчас 90% алкоголя продается со старым акцизом.

По словам Данусевича, увеличение потребления алкоголя в связи со снижением акциза не наблюдается. "Эти изменения абсолютно не означают, что "народ начнет больше пить", как заявило Министерство здравоохранения. Решение о снижении акцизного налога дает людям возможность выбирать более качественный алкоголь или за счет разницы акциза сэкономить и купить другие продукты. В долгосрочной перспективе, после того как будут распроданы запасы, могут снизиться цены на самый ходовой алкоголь", — прогнозирует глава Ассоциации торговцев.

Как ранее сообщалось, в соответствии с принятыми Сеймом 8 июля поправками к закону об акцизном налоге с 1 августа 2019 года ставка акциза на крепкий алкоголь снижается на 15%. Эта ставка будет действовать до 29 февраля 2020 года.

Изменения не касаются пива, вина и прочих алкогольных напитков с содержанием алкоголя менее 22%.

Поправки приняты из-за изменений на эстонском алкогольном рынке, которые окажут негативное влияние на деятельность латвийских коммерсантов, особенно в приграничной зоне. В Эстонии с июля акциз на пиво, сидр и крепкий алкоголь снижен на 25%.