В Латвии может появиться дополнительный налог на напитки

Это означает, что изменения могут затронуть, например, соки и искусственную минеральную воду. Бюджетно-финансовая комиссия Сейма обсудит поправки после того, как получит заключение Минздрава.

Член правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня заявила, что такие налоговые изменения допустимы только после оценки налоговой реформы, которая начнется в 2020 году.