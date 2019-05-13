В Латвии может появиться дополнительный налог на напитки

В Латвии акцизным налогом уже облагаются безалкогольные напитки, за исключением фруктовых и овощных соков и нектаров, натуральной воды, искусственной минеральной воды без сахара, других подсластителей и ароматических веществ. Три депутата Сейма из партии "Для развития/За!" подали предложение повысить налог на те напитки, которые содержат больше 5 г сахара на 100 мл.
Это означает, что изменения могут затронуть, например, соки и искусственную минеральную воду. Бюджетно-финансовая комиссия Сейма обсудит поправки после того, как получит заключение Минздрава.
Член правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня заявила, что такие налоговые изменения допустимы только после оценки налоговой реформы, которая начнется в 2020 году.