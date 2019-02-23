В Латвии хотят резко ограничить сделки с наличными деньгами

Как рассказал представитель Минфина Алексис Яроцкис, в 2018 году в ограничении теневой экономики более активно участвовали партнеры из частного сектора, например, строительные компании, предприятия общественного питания. В результате совместной работы поданы конкретные предложения.

В 2019 году в Латвии планируется расширенно вводить системы электронного учета рабочего времени в строительстве, продолжить меры по искоренению теневой экономики в строительстве, охранных фирмах, в общепите и гостиничном бизнесе.

Порог использования наличных денег для налогоплательщиков, ведущих хозяйственную деятельность, и частных лиц, не ведущих хозяйственную деятельность, планируется уменьшить с 7200 до 3000 евро.

Также планируется установить запрет на использование наличных в сделках с недвижимостью и установить ограничения на использование наличных при покупке транспортных средств.