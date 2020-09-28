В Латвии будет построено крупнейшее в странах Балтии производство печенья и вафель за 32 млн евро

Сумма договора — примерно 32 млн евро. Документ подразумевает строительство производственных зданий, инженерно-технических коммуникаций и инфраструктуры.
Строительные работы планируется завершить в январе 2022 года.
Новое производство будет построено в Адажи возле сданного в эксплуатацию в апреле 2020 года здания для изготовления продуктов Laima, в которое Orkla инвестировала 20 млн евро.
Представитель Orkla Линета Микша рассказала, что новое производство будет специализироваться на печенье и вафлях, оно станет крупнейшим подобным производством в странах Балтии и Скандинавии. На производстве будет создано 250 новых рабочих мест. 75% произведенной продукции будет направляться на экспорт.
Член правления Merks Андрис Бишмейстарс отметил, что это крупнейший объект пищевой промышленности в истории деятельности Merks. Площадь помещений нового производства составит 31 тыс. кв. метров. Для сравнения: площадь помещение адажского производства Laima — 7820 кв.м.
Orkla Latvija контролирует производство продуктов под брендами Selga, Staburadze, Ādažu Čipsi, Spilva, Gutta, Everest и другими.
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