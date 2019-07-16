16.07.2019, 09:29

В Латвии банк оштрафован на миллион евро за за недостаточный контроль отмывания денег

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rus.DELFI.lv
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raha
rahaFoto: Andres Putting

Комиссия по рынку финансов и капитала Латвии (FKTK) приняла решение оштрафовать банк Rigensis Bank AS на 1 028 850 евро за недостаточный контроль в сфере возможной легализации средств, полученных противозаконным путем. Об этом сообщает пресс-служба FKTK.

В ходе проверки в банке было установлено, что Rigensis не обеспечил эффективного соблюдения требований закона. В частности, банк не всегда стремился выяснить происхождение средств на счетах клиентов; не обеспечивал своевременной и качественной проверки клиентов; не оценивал риски и не обращал внимания на нетипично крупные, сложные и связанные между собой сделки и т.д.

FKTK оценивает нарушения, допущенные банком, как серьезные. Ответственному за конкретную сферу деятельности члену правления Р.Дегро было вынесено предупреждение. Банк оштрафован на 80% от максимально допустимой суммы штрафа (10% от общего оборота кредитного учреждения за год). В определенный срок банк должен принять меры, направленные на исправление обнаруженных недочетов.

Ранее временный руководитель FKTK Кристине Черная-Межмале заявила в интервью Латвийскому радио, что после начала активной борьбы с легализацией средств, добытых преступным путем, из латвийских коммерческих банков выведено около 10 млрд евро. По ее словам, эти деньги нерезидентов из Латвии ушли "под контролем", поэтому нельзя говорить, что все они были "плохими или грязными".

Такая ситуация, признает Черная-Межмале, может отразиться на банковской системе Латвии, так как из-за уменьшения вкладов могут пострадать банки, которые были ориентированы на оказание услуг нерезидентам и теперь вынуждены пересматривать свою бизнес-модель. Но сегодня трудно прогнозировать, сколько банков могут не выдержать жесткой конкуренции.

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