В Ласнамяэ таксист заснул за рулем

В понедельник ночью Муниципальная полиция обнаружила в Ласнамяэ таксиста, заснувшего в автомобиле с выключенным двигателем.
Соответствующий вызов поступил в понедельник в 00:56. Житель столичного района Ласнамяэ сообщил, что возле жилого дома уже час стоит легковой автомобиль со включенным двигателем. Звонивший отметил, что гул автомобиля мешает людям заснуть, а выхлопные газы загрязняют воздух.
Прибывший на место патруль МуПо обнаружил в машине спящего мужчину. Выяснилось, что этот человек оказывает услуги таксоизвоза при помощи специальной платформы и перерабатывает. На этот раз усталость оказалась настолько сильной, что, доставив клиента на место, он просто заснул за рулем.
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