В Ласнамяэ таксист заснул за рулем

Соответствующий вызов поступил в понедельник в 00:56. Житель столичного района Ласнамяэ сообщил, что возле жилого дома уже час стоит легковой автомобиль со включенным двигателем. Звонивший отметил, что гул автомобиля мешает людям заснуть, а выхлопные газы загрязняют воздух.

Прибывший на место патруль МуПо обнаружил в машине спящего мужчину. Выяснилось, что этот человек оказывает услуги таксоизвоза при помощи специальной платформы и перерабатывает. На этот раз усталость оказалась настолько сильной, что, доставив клиента на место, он просто заснул за рулем.