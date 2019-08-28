В Ласнамяэ расположится самое современное пищевое производство в Прибалтике

После окончания расширения все производство будет приведено к соответствию глобальным стандартам по обеспечению безопасности пищевых продуктов, среди которых сертификат BRC (British Retail Consortium).

Полностью будет обновлен парк оборудования. Во имя более экологичного производства будет автоматизировано большее число участков работы.

Нынешнее производственное здание Kulinaaria OÜ площадью 4200 квадратных метров было открыто в 2007 году, фирма обслуживала 21 магазин Selver, а также Tallinna Kaubamaja и Tartu Kaubamaja. На сегодняшний день в сети Selver 53 магазина, к которым присоединилось множество партнеров, для которых также производятся продукты питания. После окончания работ в распоряжении Kulinaaria OÜ будет новое производственное здание площадью 8000 квадратных метров.

Обновленный производственный комплекс будет готов в октябре 2020 года.