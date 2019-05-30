В Ласнамяэ появился еще один магазин PEPCO

PEPCO предлагает детскую, женскую и мужскую одежду, нижнее белье, аксессуары, игрушки, украшения для дома, ткани и многое другое по очень низким ценам. Около 60% ассортимента PEPCO составляет одежда (включая обувь и нижнее белье), и 40% — товары для дома.

PEPCO на данный момент уже открыли более 1600 магазинов в Европе.

Кроме того, торговый центр приглашает на 7-й ежегодный День детей, который будет проводиться в Lasnamäe Centrum 1 июня. Детей будет развлекать популярный персонаж Лotte. Также предлагается ряд интересных занятий для всей семьи.