07.08.2019, 20:01

В Ласнамяэ построят производственный комплекс для Таллиннского городского театра

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rus.delfi.ee
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Tallinna Linnateater.Kuulutuste tulp
Tallinna LinnateaterFoto: Vallo Kruuser

Входящая в концерн Nordecon фирма Eston Ehitus AS, а также Таллиннский городской театр и Департамент городского имущества подписали договор на строительство производственного комплекса для Таллиннского городского театра на улице Суур-Сыямяэ. Стоимость договора, заключенного по результатам успешного тендера, составляет 3,4 млн евро, к цене добавляется налог с оборота.

«Чтобы иметь возможность работать над искусством высочайшего уровня, неизбежно требуется производственная деятельность — для качественной постановки нужны чистые костюмы, бутафория, а также строительная деятельность для оформления сцены. Вероятно, все посетители Городского театра задавались вопросом, где театр занимался всем этим до сих пор, поскольку имеющиеся помещения в Старом городе довольно тесны», — сказал председатель правления Nordecon AS Герд Мюллер. «Дружба Таллиннского городского театра и концерна Nordecon длится уже давно – этим строительным договором мы поможем театру как можно скорее и качественнее приступить к использованию производственных помещений, и облегчить ситуацию с теснотой, с которой театру приходилось до сих пор мириться».

Директор Таллиннского городского театра Райво Пылдмаа так прокомментировал это событие: «Данный производственный комплекс крайне необходим театру для дальнейшей работы. Это очень важный шаг для того, чтобы Городской театр мог идти вперед к своей мечте отремонтированного здания театра в 9-м квартале Старого города. До сих пор театр создавал декорации в подвале "на коленках", а теперь мастера получат современные условия и средства для работы. У театра, наконец, появится специальное место для хранения декораций, реквизита и костюмов в отапливаемых помещениях, при этом всю подготовку к постановке можно будет осуществлять в одном месте, от эскизов до монтажа конструкций. Благодаря этому техническая часть работы театра станет более профессиональной и эффективной».

В складском и производственном комплексе будет оборудован склад для костюмов, реквизита, декораций, мебели и готовой продукции, мастерская металлообработки и столярная мастерская; помещение для монтажа декораций; покрасочная; мастерская для бутафории; зал для росписи; гаражи; помывочная кухня (уход за костюмами); технические помещения; помещения для работников, кабинеты для совещаний и бытовые помещения.

Договором предусматривается снос ограды и холла с двускатной крышей, расположенных по адресу Суур-Сыямяэ, 44d, возведение нового здания, а также строительство инженерных сетей, дорог и площадок, озеленения и ограждений, необходимых для обслуживания производственного комплекса. Площадь всего участка составляет 4663 кв. м., на участке запланирован производственный комплекс закрытой площадью 3463,7 кв. м. Строительные работы будут начаты в августе 2019 года и продлятся до июля 2020 года.

Производственный комплекс Таллиннского городского театра на улице Суур-Сыямяэ является частью планов по реновации театра, помимо этого, ведутся проектировочные работы для комплекса зданий на улице Лай и начата подготовка культурного центра Salme, куда театр переедет на время проведения строительных работ. Строительство на улице Лай должно по плану начаться в 2020 году.

В марте 2018 года Департамент городского имущества и Таллиннский городской театр в сотрудничестве с Союзом архитекторов Эстонии провели конкурс идей по строительству нового здания для городского театра. Архитектурный конкурс выиграла работа архитектурного бюро Salto AB. Согласно их эскизу, по адресу ул. Лай, 23 будет построена новая Пыргулава (Адская сцена) Таллиннского городского театра, рассчитанная на 350 мест, и 130-местный зал поменьше, а во внутреннем дворике театра планируется уличная сцена для 500 зрителей.

Концерн Nordecon (www.nordecon.com) включает в себя предприятия, которые занимаются проектированием и генподрядом зданий и сооружений. Предприятия концерна осуществляют свою деятельность в Эстонии, Финляндии, Швеции и на Украине. Материнская компания концерна Nordecon AS зарегистрирована и находится в Эстонии, в Таллинне.

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