В Ласнамяэ построят производственный комплекс для Таллиннского городского театра

В складском и производственном комплексе будет оборудован склад для костюмов, реквизита, декораций, мебели и готовой продукции, мастерская металлообработки и столярная мастерская; помещение для монтажа декораций; покрасочная; мастерская для бутафории; зал для росписи; гаражи; помывочная кухня (уход за костюмами); технические помещения; помещения для работников, кабинеты для совещаний и бытовые помещения.

Договором предусматривается снос ограды и холла с двускатной крышей, расположенных по адресу Суур-Сыямяэ, 44d, возведение нового здания, а также строительство инженерных сетей, дорог и площадок, озеленения и ограждений, необходимых для обслуживания производственного комплекса. Площадь всего участка составляет 4663 кв. м., на участке запланирован производственный комплекс закрытой площадью 3463,7 кв. м. Строительные работы будут начаты в августе 2019 года и продлятся до июля 2020 года.

Производственный комплекс Таллиннского городского театра на улице Суур-Сыямяэ является частью планов по реновации театра, помимо этого, ведутся проектировочные работы для комплекса зданий на улице Лай и начата подготовка культурного центра Salme, куда театр переедет на время проведения строительных работ. Строительство на улице Лай должно по плану начаться в 2020 году.

В марте 2018 года Департамент городского имущества и Таллиннский городской театр в сотрудничестве с Союзом архитекторов Эстонии провели конкурс идей по строительству нового здания для городского театра. Архитектурный конкурс выиграла работа архитектурного бюро Salto AB. Согласно их эскизу, по адресу ул. Лай, 23 будет построена новая Пыргулава (Адская сцена) Таллиннского городского театра, рассчитанная на 350 мест, и 130-местный зал поменьше, а во внутреннем дворике театра планируется уличная сцена для 500 зрителей.

Концерн Nordecon (www.nordecon.com) включает в себя предприятия, которые занимаются проектированием и генподрядом зданий и сооружений. Предприятия концерна осуществляют свою деятельность в Эстонии, Финляндии, Швеции и на Украине. Материнская компания концерна Nordecon AS зарегистрирована и находится в Эстонии, в Таллинне.