В Ласнамяэ открылся второй в Эстонии аутлет Nike

В магазине, занимающем площадь в 350 квадратных метров, будут продаваться товары как для женщин и мужчин, так и для детей; в ассортименте также будут представлены товары для досуга и различный инвентарь для занятий разными видами спорта (игры с мячом, тренировки в тренажерном зале, бег и т.д.).

”Наши ожидания в связи с новым магазином Nike Outlet весьма серьезные, поскольку Nike Outlet — это один из наиболее стремительно развивающихся сегментов во всем мире. Я также считаю, что важный плюс Lasnamäe Centrum заключается в его отличном расположении”, — прокомментировал Райнер Топс, член правления AS Jalajälg (официального представителя Nike в странах Балтии).

Открытие нового магазина Nike Outlet завершает ряд важных событий этого года, в течение которого состоялось несколько грандиозных открытий: к Lasnamäe Centrum присоединились Deichmann, Burger King и MySushi. ”Разместить у себя известную международную торговую марку Nike Outlet для Lasnamäe Centrum дорогого стоит. Наш долгосрочный план действий для Lasnamäe Centrum всегда предусматривал сохранение его уникальной позиции как удобного для местных жителей центра, обслуживающего население Ласнамяэ и его окрестностей, и в то же время мы повышаем уровень розничных продаж за счет популярных международных брендов”, — сказал Рубен Горнишефф, член правления Capfield.

”Мы убеждены, что Nike Outlet будет пользоваться успехом у жителей Ласнамяэ, поскольку этот бренд широко известен и популярен среди молодежи, людей, понимающих толк в ценах и моде, целых семей и вообще среди наших ласнамяэских клиентов. Отмечу, что магазин будет предлагать товары по хорошим ценам только в офлайн-магазине, интернет-магазина не будет”, — сказала Ольга Аллик, руководитель центра Capfield.

Ольга Аллик также уверенa, что все посетители соблюдают проверенные временем эффективные меры здравоохранения: ”Мы обеспечили безопасную среду для посещения и времяпрепровождения. Начиная с марта этого года и по сей день, мы следуем особым методам очистки помещений и гарантируем защиту от вируса COVID-19. Бесконтактные дезинфицирующие средства для рук и маски находятся в доступных для наших посетителей местах, мы также позаботились о визуальных напоминаниях правила ”2 + 2”.