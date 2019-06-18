18.06.2019, 19:42

В Ласнамяэ открылся обновленный магазин Maxima X — с электронными ценниками


rus.delfi.ee
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В Ласнамяэ открылся обновленный магазин Maxima X — с электронными ценниками
Фото: Рауль Меэ

Компания Maxima открыла во вторник в Таллинне на улице Паэ магазин шаговой доступности формата X, который отныне предлагает более широкий ассортимент продовольственных и потребительских товаров. Также это один из трех магазинов розничной сети, на прилавках с фруктами и овощами которого используются электронные ценники, говорится в пресс-релизе.

В результате работ по реновации, начавшихся в июле прошлого года, торговый зал магазина шаговой доступности Maxima X, находящегося по адресу Паэ, 78, расширился до 872 квадратных метров, увеличившись на 360 квадратных метров.

”При составлении обновленного ассортимента магазина мы исходили из отзывов клиентов и цели предложить клиентам в магазине, находящемся поблизости от дома, ассортимент, максимально приближенный к выбору товаров в супермаркете, в том числе — значительно увеличив как долю кулинарной продукции, так и долю хозяйственных и промышленных товаров”, — заявил председатель правления Maxima Eesti Марко Пыдер.

Магазин Maxima X на улице Паэ является одним из трех магазинов розничной сети, в которой приняты к использованию электронные ценники. В день открытия электронные ценники жители Ласнамяэ могли обнаружить у 350 разных товаров, но их количество будет постепенно расти. Первым магазином, в котором розничная сеть внедрила цифровые ценники, стал магазин Maxima, находящийся по адресу Ыйсмяэ теэ, 46. Следующим магазином с электронными ценниками станет гипермаркет Maxima, находящийся в таллиннском районе Хааберсти.

”Покупатель обнаружит электронные ценники у прилавков с фруктами и овощами — цены именно на эти товары меняются чаще всего, — пояснил Пыдер. — При помощи электронных ценников мы сможем свести ошибки, связанные с изменением цен, к минимуму, улучшив тем самым потребительский опыт клиентов и сделав работу магазина более плавной и удобной для сотрудников”.

Общая площадь реновированного торгового центра по адресу Паэ, 78 превышает 1200 квадратных метров. Генеральным строительным подрядчиком стала компания Moodul Projekt.

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