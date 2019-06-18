В Ласнамяэ открылся обновленный магазин Maxima X — с электронными ценниками

В результате работ по реновации, начавшихся в июле прошлого года, торговый зал магазина шаговой доступности Maxima X, находящегося по адресу Паэ, 78, расширился до 872 квадратных метров, увеличившись на 360 квадратных метров.

”При составлении обновленного ассортимента магазина мы исходили из отзывов клиентов и цели предложить клиентам в магазине, находящемся поблизости от дома, ассортимент, максимально приближенный к выбору товаров в супермаркете, в том числе — значительно увеличив как долю кулинарной продукции, так и долю хозяйственных и промышленных товаров”, — заявил председатель правления Maxima Eesti Марко Пыдер.

Магазин Maxima X на улице Паэ является одним из трех магазинов розничной сети, в которой приняты к использованию электронные ценники. В день открытия электронные ценники жители Ласнамяэ могли обнаружить у 350 разных товаров, но их количество будет постепенно расти. Первым магазином, в котором розничная сеть внедрила цифровые ценники, стал магазин Maxima, находящийся по адресу Ыйсмяэ теэ, 46. Следующим магазином с электронными ценниками станет гипермаркет Maxima, находящийся в таллиннском районе Хааберсти.