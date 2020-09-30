В Ласнамяэ откроется второй в Эстонии аутлет Nike

”Nike является ведущим мировым брендом товаров для спорта и отдыха, при этом одним из важнейших направлений нашей деятельности является розничная торговля, где мы налаживаем реальные контакты с конечным потребителем. Фирменные магазины-аутлеты играют очень важную роль в этой структуре, предлагая покупателям широкий выбор продукции Nike по более низким ценам. Ласнамяэский магазин Nike Outlet будет нашим пятым аутлетом в странах Балтии, и мы считаем, что он тоже будет иметь успех, как и уже имеющиеся магазины”, — сказал Райнер Топс, член правления Nike.

Новый магазин Nike Outlet завершит большую череду открытий первоклассных магазинов в 2020 году в торговом центре Lasnamäe Centrum, где только в этом году открылись Deichmann, Burger King и MySushi.

"Наши долгосрочные планы для торгового центра Lasnamäe Centrum всегда основывались на сохранении своего уникального положения в качестве локального и удобного центра, обслуживающего жителей района Ласнамяэ и его окрестностей, в то же время повышая уровень розничной торговли популярными, международными брендами”, — сказал Рубен Горнищев, член правления Capfield.