12.05.2019, 10:18
В Ласнамяэ наблюдаются проблемы с горячей водой. Смотрите, касается ли это вашего дома!(10)
В редакцию Delfi поступила информация о том, что сегодня жители столичного района Ласнамяэ остались без горячей воды.
В редакцию Delfi поступила информация о том, что сегодня жители столичного района Ласнамяэ остались без горячей воды.
Исходя из данных сайта оперативной городской информации, причиной проблемы стали плановое прерывание подачи теплоэнергии с 9 часов утра и до 19 вечера.
При этом затронут не весь район, а только дома по адресу Кивила, 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 34, 38, 42, 46 и Кярбери 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16.
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