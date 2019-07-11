В Ласнамяэ на Паэ открыли новый гипермаркет Rimi

”Новый торговый центр Ласнамяэ построили на месте маленького магазина Rimi –теперь там же открыли Rimi в два раза больше”, — сказала руководитель по маркетингу и коммуникациям Rimi Андрия Арро.

Руководитель по маркетингу Rimi рассказала, что в гипермаркете на Паэ можно увидеть современный фирменный стиль Rimi и обновленную выкладку товаров.

”Также в этом магазине есть прилавок с хуторскими товарами и отдельный стенд для вегетарианцев”, — добавила Арро. ”Продажи хуторских товаров за последние годы выросли на 40%, и благодаря своему ассортименту Talu Toidab предприятие Rimi является вторым по величине продавцом местных экопродуктов. Наша задача заключается в сохранении этой позиции и эффективном сотрудничестве с хуторянами и малыми производителями в Эстонии”.

По словам Арро, одним из важнейших приоритетов является экологическая устойчивость, поэтому вся используемая в магазине техника является самой современной и экономичной. ”В магазине Паэ используют работающие на CO2 холодильники и LED-светильники, которые потребляют меньше энергии”.

Посетители Rimi также найдут там уже знакомый им салат-бар и большой выбор горячей еды.

Кроме того, в здании торгового центра Ласнамяэ откроют магазины одежды, цветочный магазин и магазин товаров для домашних животных, а также аптеку.