В Lasnamäe Centrum появился обувной магазин Deichmann. В честь открытия предлагаются скидки(5)
Крупнейшая в Европе обувная сеть Deichmann открыла сегодня в Lasnamäe Centrum свой пятый магазин в Эстонии, сообщает торговый центр
Крупнейшая в Европе обувная сеть Deichmann открыла сегодня в Lasnamäe Centrum свой пятый магазин в Эстонии, сообщает торговый центр
В честь открытия с 30 июля по 3 августа в магазине Deichmann в Lasnamäe Centrum клиентов ожидают 20% скидки на обувь.
”Мы рады открыть сегодня магазин Deichmann в Lasnamäe Centrum. Lasnamäe Centrum заметно развился на рынке розничной торговли, обслуживая местных жителей и привлекая первоклассные международные бренды, такие как Deichmann. Этим летом мы провели целый ряд потрясающих открытий: среди них как Deichmann, так и Burger King, и Mysushi, а первого августа мы вдобавок откроем RaBarber shop — первый барбершоп в Ласнамяе для детей и взрослых,” — сказал Рубен Горнищев, член правления Capfield, владеющей торговым центром.
Гигант розничной продажи обуви Deichmann имеет более 4000 магазинов в 27 странах Европы и США.
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