В квартале Ülemiste City заложили краеугольный камень в фундамент крупнейшего парковочного здания

”Парковочный дом на 540 мест будет возводиться параллельно с новым 12-этажным офисным зданием по адресу Сепапая ,1. В будущем это облегчит процесс парковки для нынешних съемщиков и поможет принять новых, потому что парковка будет готова раньше офисного здания”, — сказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов. ”Благодаря строительству парковочного здания, площадь квартала будет использоваться более функционально: например, перед знакомой многим ”Девушкой с зонтиком” мы сделаем зону отдыха — там появится площадь с фонтаном и скамейками, где в будущем будут проводить различные мероприятия”.

”Мы построили в Ülemiste City уже три парковочных здания, и благодаря этим проектам, у нас сложились доверительные отношения с руководителями квартала”, — сказал председатель правления Nordecon Betoon OÜ Майт Рыымусаар. ”Technopolis Ülemiste — это требовательный и опытный девелопер, заинтересованный в высоком уровне качества. Наша первая парковка, которая была готова в январе 2015-го года, получила специальный приз за архитектуру и строительство на конкурсе ”Бетонное сооружение года”. Все построенные нами парковочные здания были успешно введены в эксплуатацию”.

Офисное здание и расположенная рядом крытая парковка будут объединены между собой галереей, а попасть на парковку можно будет со стороны улицы Суур-Сыямяэ. В здании, рассчитанном более чем на 540 парковочных мест, предусмотрена также велосипедная парковка. С южной стороны нового офисного здания построят площадь с фонтаном и зонами отдыха.