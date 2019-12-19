В квартале Ülemiste City открыли крупнейшее парковочное здание

Шестиэтажное парковочное здание на 529 мест в общей сложности занимает 12 600 кв.м площади. Концерн Technopolis Ülemiste AS инвестирует в строительство нового здания и парковки примерно 25 млн евро.

"Ülemiste City все больше ориентируется на пешеходов, поскольку мы хотим освободить квартал от автомобилей. Открытие крупнейшей парковки еще на шаг приблизило нас к этой цели — мы направляем автомобильное движение на окраины квартала, где расположены парковочные здания, и центр остается свободным”, — рассказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов.

По его словам, сейчас в квартале насчитывается 3500 парковочных мест, половина из которых расположены на крытых парковках. Это полностью покрывает потребности 10 000 человек, потому что большая часть людей добирается в квартал на общественном транспорте.

На строительство парковки по адресу Суур-Сыэмяэ 12а ушло 400 тонн железа и 5200 кубометров бетона.