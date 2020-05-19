В Кристийне впервые пройдет онлайн-инфочас для квартирных товариществ

Объяснит и расскажет всё известный дендролог Сулев Ярве из Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, а ведущим будет Яанус Рийбе, старейшина района Кристийне.

Управа приглашает всех членов квартирных товариществ и других заинтересованных лиц на страничку Кристийне в Facebook 20 мая в 16:00, где можно будет также задать вопросы.

”Если обычно мы собирались в зале управы Кристийне, то в нынешней ситуации это невозможно. Поскольку этой весной поступило много вопросов об обрезке и уходе за деревьями, мы решили пригласили известного дендролога Сулева Ярве, чтобы поговорить об этом. Он является экспертом в этой области и может объяснить, как работает заявка на выдачу разрешений на вырубку и обслуживание деревьев в Таллинне”, — поясняет старейшина района Яанус Рийбе.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.