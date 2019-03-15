В Котле культуры назвали лучшего предпринимателя года

Эстонские предприниматели достойны признания за то, что в сложной ситуации, когда мировой экономический рост замедлился, а неуверенность во внешних рынках возросла, им удалось не только выстоять, но и продолжить развиваться и добиваться успехов, заявил премьер-министр Юри Ратас на финальной церемонии конкурса ”Эстонский предприниматель года 2019”, проводимого консалтинговой и аудиторской фирмой Ernst & Young.

По словам Ратаса, эстонские предприниматели готовы отвечать на вызовы, которые бросает им время. В прошлом году объемы инвестиций выросли и были созданы новые рабочие места, и благодаря этому наша экономика выросла на 3,9 процента, то есть больше, чем обещали самые смелые прогнозы.

”Прошлый год преподнес нам прекрасные примеры того, на что способны эстонские предприниматели, будь то наш четвертый ”единорог”, покоряющие мир почтовые автоматы из Вильянди или решение руководителя энергетического концерна разделить прибыль от продажи доли в компании со всеми работниками предприятия”, — сказал премьер-министр.