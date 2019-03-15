15.03.2019, 07:20

В Котле культуры назвали лучшего предпринимателя года


rus.delfi.ee
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Foto: Karli Saul, Scanpix / Karli Saul

Вчера в Котле культуры был назван предприниматель года, которым стал основатель Ecometal OÜ Тынис Каасик. Премию дела жизни за вклад в развитие экономики Эстонии получил владелец Sangar Юри Крафт.

Эстонские предприниматели достойны признания за то, что в сложной ситуации, когда мировой экономический рост замедлился, а неуверенность во внешних рынках возросла, им удалось не только выстоять, но и продолжить развиваться и добиваться успехов, заявил премьер-министр Юри Ратас на финальной церемонии конкурса ”Эстонский предприниматель года 2019”, проводимого консалтинговой и аудиторской фирмой Ernst & Young.

По словам Ратаса, эстонские предприниматели готовы отвечать на вызовы, которые бросает им время. В прошлом году объемы инвестиций выросли и были созданы новые рабочие места, и благодаря этому наша экономика выросла на 3,9 процента, то есть больше, чем обещали самые смелые прогнозы.

”Прошлый год преподнес нам прекрасные примеры того, на что способны эстонские предприниматели, будь то наш четвертый ”единорог”, покоряющие мир почтовые автоматы из Вильянди или решение руководителя энергетического концерна разделить прибыль от продажи доли в компании со всеми работниками предприятия”, — сказал премьер-министр.

В своей приветственной речи премьер-министр подчеркнул, что и сегодняшние номинанты на титул предпринимателя года всячески заслужили это признание, а статус предпринимателей и предпринимательства в обществе должен стать еще выше. ”Ожидания, предъявляемые сегодня к предпринимателям, пугающе высоки. Кроме отличных экономических показателей, вы должны думать о том, как обеспечить стабильность своего бизнеса, о том, как он влияет на окружающую среду, развивать знания и навыки своих работников, использовать инновационный подход к производству и услугам. Вы помогаете эстонской экономике подниматься выше в цепочке ценностей, и это необходимо ценить”, — отметил Ратас.

”Предприниматель года” — это масштабный международный конкурс, победитель эстонского конкурса будет представлять свою страну на международном бизнес-форуме Ernst & Young в Монако.

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