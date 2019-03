В Котле культуры назвали лучшего предпринимателя года

В июне Предприниматель года EY в Эстонии Тынис Каазик поедет в Монако, для того чтобы представлять Эстонию на Международном бизнес-форуме EY Предприниматель года. Конкурс Предприниматель Года EY, или EY Entrepreneur Of The Year, является в мире одним из самых престижных конкурсов, организованных для предпринимателей. В общей сложности программа предприниматель года EY проходит в 145 городах и в более чем 50 странах по всему миру.

В состав жюри эстонского конкурса Предприниматель Года EY 2018 вошли Ааво Кокк (Catella Corporate Finance OÜ), Каиди Руусалепп (Funderbeam OÜ), Марика Приске Priske (Министерство социальных дел), Мартин Виллиг (Taxify OÜ), Меэлис Атонен (Tavid AS), Реэт Рооз (Inspired Universal McCann OÜ) и Вильяр Аракас (EFTEN Capital AS).

Партнерами конкурса Предприниматель Года EY в Эстонии являются Lexus, LHV, Creditinfo и Postimees Grupp.

Ernst & Young Baltic AS является ведущей аудиторско-консалтинговой компанией в странах Балтии. В представительстве EY в Эстонии работает 120 человек. На международном уровне EY является одной из ведущих фирм в области бизнес-консалтинга, консультирования сделок, услуг в сфере аудита и налогов.

Предприниматели Года EY в Эстонии в 2008-2018 гг:

Мартин Виллиг и Маркус Виллиг, Taxify OÜ (2018)

Арно Кютт и Пеэп Кулд, Cleveron AS/ ON24 AS (2017)

Евгений Кабанов, ZeroTurnaround AS (2015)

Юри Райдла, Advokaadibüroo Raidla Ellex (2014)

Пеэтер Ребане и Прийт Ребане, BDG Holdings OÜ (2013)

Рут Олтьер, Chemi-Pharm AS (2012)

Прийт Аламяэ и Таави Котка, Nortal AS (2011)

Петер Хунт, Wendre AS (2010)

Индрек Сепп, Pristis AS (2009)

Яан Пуусаг, Krimelte OÜ (2008)

Лауреаты премии EY за дело всей жизни в 2010-2018 гг:

Энн Кунила, NG Investeeringud (2018)

Мати Ветевоол, M.V.Wool (2017)

Тийт Вяхи, Sillamäe Sadam (2015)

Энн Мери, OÜ Merinvest (2014)

Мадис Хабакук, Estonian Business School (2013)

Эндель Палла, AS Harju Elekter (2012)

Рауль-Роман Таваст, Roman Tavast OÜ (2011)

Юло Пярнитс, Ülemiste City AS (2010)

Эстонские предприниматели достойны признания за то, что в сложной ситуации, когда мировой экономический рост замедлился, а неуверенность во внешних рынках возросла, им удалось не только выстоять, но и продолжить развиваться и добиваться успехов, заявил премьер-министр Юри Ратас на финальной церемонии конкурса ”Эстонский предприниматель года 2019”, проводимого консалтинговой и аудиторской фирмой Ernst & Young.

По словам Ратаса, эстонские предприниматели готовы отвечать на вызовы, которые бросает им время. В прошлом году объемы инвестиций выросли и были созданы новые рабочие места, и благодаря этому наша экономика выросла на 3,9 процента, то есть больше, чем обещали самые смелые прогнозы.

”Прошлый год преподнес нам прекрасные примеры того, на что способны эстонские предприниматели, будь то наш четвертый ”единорог”, покоряющие мир почтовые автоматы из Вильянди или решение руководителя энергетического концерна разделить прибыль от продажи доли в компании со всеми работниками предприятия”, — сказал премьер-министр.

В своей приветственной речи премьер-министр подчеркнул, что и сегодняшние номинанты на титул предпринимателя года всячески заслужили это признание, а статус предпринимателей и предпринимательства в обществе должен стать еще выше. ”Ожидания, предъявляемые сегодня к предпринимателям, пугающе высоки. Кроме отличных экономических показателей, вы должны думать о том, как обеспечить стабильность своего бизнеса, о том, как он влияет на окружающую среду, развивать знания и навыки своих работников, использовать инновационный подход к производству и услугам. Вы помогаете эстонской экономике подниматься выше в цепочке ценностей, и это необходимо ценить”, — отметил Ратас.

”Предприниматель года” — это масштабный международный конкурс, победитель эстонского конкурса будет представлять свою страну на международном бизнес-форуме Ernst & Young в Монако.