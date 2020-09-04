”В компании наступили тяжелые времена”: Tallink Grupp меняет финансового директора(1)
Финансовый директор Tallink Grupp Вейко Хаавапуу сообщил, что сегодня его последний день работы в компании, пишет dv.ee.
Финансовый директор Tallink Grupp Вейко Хаавапуу сообщил, что сегодня его последний день работы в компании, пишет dv.ee.
”Как и сообщил Tallink в своем пресс-релизе, в компании проходит серьезная реструктуризация. Мой уход — часть этой реструктуризации. Очевидно, что у Tallink много хороших достижений и много вызовов. От руководителей я получил положительную обратную связь. Однако в компании наступили тяжелые времена, и пришло время принимать тяжелые решения. Мы расстались друзьями”, — объяснил Хаавапуу.
Новым финансовым руководителем предприятия стал нынешний руководитель по связям с инвесторами Йоонас Йоост.
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