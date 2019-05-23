В Китае заложен киль бункеровщика LNG компании Eesti Gaas

Как сообщается в пресс-релизе компании, судно будет готово через год и прибудет в Финский залив во второй половине следующего года.

По словам члена правления Eesti Gaas Калева Рейльяна, по сути, речь идет о терминале LNG. ”Но если обычно суда подходят к терминалу, то в данном случае мы имеем дело с мобильным терминалом, который сам плывет к клиентам”, — отметил Рейльян.

”Судов такого типа в мире всего пять. Бункеровщик Eesti Gaas станет шестым и единственным в северо-восточной части Балтийского моря. Наряду с эстонскими и финскими мы также планируем обслуживать латвийские порты”, — пояснил Рейльян.

Первые детали бункеровочного судна Eesti Gaas вырезали из 8-миллиметрового листа металла для перегородки между машинным отделением и заправочным трюмом. Сборка корпуса судна продлится до конца этого года. Согласно нынешним планам, установка резервуаров для LNG состоится в ноябре, а спуск судна на воду пройдет в марте следующего года. После прохождения морских испытаний летом 2020 года судно будет готово отправиться в Эстонию, и с осени начнет обслуживать использующих LNG клиентов на Балтике.