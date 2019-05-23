В Китае заложен киль бункеровщика LNG компании Eesti Gaas
На заводе в Ичане в Китае голландское судостроительное предприятие Damen торжественной церемонией закладки киля отметило начало сборки корпуса бункеровочного судна LNG компании Eesti Gaas.
На заводе в Ичане в Китае голландское судостроительное предприятие Damen торжественной церемонией закладки киля отметило начало сборки корпуса бункеровочного судна LNG компании Eesti Gaas.
Как сообщается в пресс-релизе компании, судно будет готово через год и прибудет в Финский залив во второй половине следующего года.
По словам члена правления Eesti Gaas Калева Рейльяна, по сути, речь идет о терминале LNG. ”Но если обычно суда подходят к терминалу, то в данном случае мы имеем дело с мобильным терминалом, который сам плывет к клиентам”, — отметил Рейльян.
”Судов такого типа в мире всего пять. Бункеровщик Eesti Gaas станет шестым и единственным в северо-восточной части Балтийского моря. Наряду с эстонскими и финскими мы также планируем обслуживать латвийские порты”, — пояснил Рейльян.
Первые детали бункеровочного судна Eesti Gaas вырезали из 8-миллиметрового листа металла для перегородки между машинным отделением и заправочным трюмом. Сборка корпуса судна продлится до конца этого года. Согласно нынешним планам, установка резервуаров для LNG состоится в ноябре, а спуск судна на воду пройдет в марте следующего года. После прохождения морских испытаний летом 2020 года судно будет готово отправиться в Эстонию, и с осени начнет обслуживать использующих LNG клиентов на Балтике.
Регионом обслуживания для нового бункеровщика LNG станут северо-восточная часть Балтийского моря — в первую очередь, Финский залив. Бункеровщик сможет снабжать топливом танкеры, торговые, вспомогательные, пассажирские и несущие службу суда, а объем его хранилища позволит единовременную доставку клиентам до 6000 м3 сжиженного природного газа (-163 °С).
Бункеровщик LNG длиной почти в сто метров строит голландская фирма Damen. При строительстве судна будут соблюдены высочайшие требования безопасности, а многие системы управления будут продублированы. Бункеровщик будет отвечать требованиям ледового класса 1А и сможет обслуживать клиентов круглый год.
Строительство бункеровщика финансируется компанией Infortar с привлечением средств Европейского Союза. Предприятие Eesti Gaas заключило с концерном Infortar долгосрочный договор эксплуатации судна, а с компанией Tallink — договор о технической поддержке и комплектации персоналом.
LNG или сжиженный природный газ является высокоэнергетическим топливом, а для его использования не требуется наличие трубопровода природного газа. LNG используется в энергетике, а также в наземном и морском транспорте. Это экологичный тип топлива, который позволяет значительно снизить содержание двуокиси углерода, оксидов азота и оксидов серы в выхлопных газах и практически не выделяет частиц сажи.
Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG). Кроме того, предприятие продает электроэнергию частным потребителям и бизнес-клиентам, и занимается развитием различных решений в области производства энергии. У компании Eesti Gaas 50 000 клиентов и 240 работников.
Концерн Damen Shipyards Group управляет 36 судостроительными и судоремонтными верфями, и трудоустраивает более 12 000 человек. Damen поставил свыше 6 500 судов в более 100 стран, и ежегодно передает около 175 судов заказчикам по всему миру.
Основные характеристики бункеровщика LNG компании Eesti Gaas:
Объем резервуаров LNG — 6000 м3
Грузоподъемность — 3300 тонн
Длина — 99,8 метра
Ширина — 18,6 метра
Скорость — 13,4 узла
Срок завершения строительства — 2020 год
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