07.10.2019, 09:30

В кинотеатре Coca-Cola Plaza открылся очередной зал с роскошными креслами


rus.delfi.ee
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В кинотеатре Coca-Cola Plaza открылся очередной зал с роскошными креслами
Forum Cinemas AS

В кинотеатре Coca-Cola Plaza компании Forum Cinemas завершились работы по реновации, в ходе которых еще один обычный зал превратился в комфортный кинозал LUXE а вместо прежних касс посетителей ждут билетные автоматы, два из которых предназначены специально для детей.

”В новом зале LUXE любителей кино ждут 82 невероятно удобных кресла. Теперь во всех залах LUXE стало целых 245 кресел типа recliner, — сказала руководитель по маркетингу Forum Cinemas Катре Кярнер. — Центральной идей обновлений было обеспечение большего комфорта. Нынешний зал LUXE стал для нас уже третьим, и мы планируем добавлять подобные залы в будущем”.

Кярнер пояснила, что тенденцией всего кинорынка является повышенный комфорт, и залы LUXE предлагают именно его. ”На первом сеансе в новом зале были зрители, которые посетили LUXE впервые. Мы получили от них крайне позитивные отзывы и заверения в том, что комфорт для зрителей очень важен — сеанс выбирают уже, исходя из того, в каком именно зале идет фильм”, — отметила Кярнер. В октябре в рамках кампании LUXE невероятно удобными креслами можно будет насладиться по цене обычных билетов.

В ходе реновации из фойе пропали кассы, а вместо них зрителей ждут восемь билетных автоматов, где можно самостоятельно быстро и удобно купить нужные билеты или распечатать уже приобретенные билеты. Два автомата расположены на удобной для детей высоте.

”По-прежнему, билеты, разумеется, можно приобрести и при помощи персонала: в магазине сладостей или в кафе Hot’n’Fresh”, — добавила Кярнер.

Строительные работы еще продолжаются в кинокомнате — популярное место для организации детских и взрослых дней рождения будет основательно обновлено.

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