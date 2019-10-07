В кинотеатре Coca-Cola Plaza открылся очередной зал с роскошными креслами

”В новом зале LUXE любителей кино ждут 82 невероятно удобных кресла. Теперь во всех залах LUXE стало целых 245 кресел типа recliner, — сказала руководитель по маркетингу Forum Cinemas Катре Кярнер. — Центральной идей обновлений было обеспечение большего комфорта. Нынешний зал LUXE стал для нас уже третьим, и мы планируем добавлять подобные залы в будущем”.

Кярнер пояснила, что тенденцией всего кинорынка является повышенный комфорт, и залы LUXE предлагают именно его. ”На первом сеансе в новом зале были зрители, которые посетили LUXE впервые. Мы получили от них крайне позитивные отзывы и заверения в том, что комфорт для зрителей очень важен — сеанс выбирают уже, исходя из того, в каком именно зале идет фильм”, — отметила Кярнер. В октябре в рамках кампании LUXE невероятно удобными креслами можно будет насладиться по цене обычных билетов.

В ходе реновации из фойе пропали кассы, а вместо них зрителей ждут восемь билетных автоматов, где можно самостоятельно быстро и удобно купить нужные билеты или распечатать уже приобретенные билеты. Два автомата расположены на удобной для детей высоте.

”По-прежнему, билеты, разумеется, можно приобрести и при помощи персонала: в магазине сладостей или в кафе Hot’n’Fresh”, — добавила Кярнер.

Строительные работы еще продолжаются в кинокомнате — популярное место для организации детских и взрослых дней рождения будет основательно обновлено.