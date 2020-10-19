В Килинги-Нымме открылась крупнейшая в Эстонии заправочная станция

На новой заправочной станции, расположенной на маршруте из Тарту, Вильянди и Валга в Пярну и обратно, посетители найдут ориентированные на быстрое и здоровое питание кафе и буфет с большим островком обслуживания, магазин с широким выбором продуктов питания и товаров первой необходимости, а также просторную зону отдыха. Весной, когда вновь станет тепло, на берегу пруда рядом с заправкой построят детскую площадку и удобную зону отдыха. Это единственная крупная автозаправка в радиусе 50 километров.

”Новая заправка предлагает услуги, уже действующие на других заправочных станциях, например, э-магазин, а также здесь представлено и несколько новых услуг. Именно здесь мы первыми в Эстонии тестируем киоск для предварительного заказа еды, где можно заказать требующую приготовления еду, не стоя в очереди. Скорость обслуживания всегда является для Olerex приоритетом, но в условиях коронавируса мы особо фокусируемся на предотвращении возникновения очередей, — рассказала о новой заправка исполнительный директор Olerex Пирет Миллер. — Новый киоск дает возможность передать заказ, а пока еда готовится покупатель может осмотреть магазин и выбрать другие нужные товары. Вы можете расплатиться как в кассах с персоналом, так и в кассах самообслуживания — чтобы держаться на достаточном расстоянии от других людей и избегать ненужных контактов”.

На заправке продаются бензин B95 и B98, дизельное топливо, специальный дизель, топливная присадка AdBlue, автомобильный газ LPG, а в ближайшее время планируется также открытие пункта быстрой зарядки электромобилей. В отличие от большинства придорожных заправочных станций, здесь есть и полностью автоматическая мойка, куда поместятся не только небольшие, но и более высокие автомобили, микроавтобусы и фургоны.

Сеть крупнейшего в Эстонии розничного продавца топлива Olerex включает 98 станций полного обслуживания, а также экспресс-заправки по всей Эстонии. Учрежденное в 1994 году предприятие основано на 100% эстонском капитале и обеспечивает работой порядка 800 человек.