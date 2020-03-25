В кассах сети Circle K тоже установят защитные стекла

”Для того, чтобы снизить риск заболевания обслуживающего персонала, мы установим на всех заправках и в наших магазинах защитные стекла. Коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, и ограничение близких контактов между людьми является на сегодняшний день самой эффективной мерой предотвращения распространения вируса”, — сказала директор по персоналу Circle K Eesti AS Урсула Альтметс.

”Мы много внимания уделили закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции для работников и введению дополнительной рутины, связанной с их использованием”, — добавила Альтметс. ”Наши сотрудники по всей Эстонии продолжают усердно трудиться, рискуя своим здоровьем, как и все, кто сейчас работают с клиентами. Как ответственные работодатели, мы хотим сделать со своей стороны все, чтобы у наших работников были необходимые средства защиты, и их риск заболеть был сведен к минимуму”.

Все заправки Circle K снабжены средствами для дезинфекции рук и поверхностей, у сотрудников есть возможность использовать резиновые перчатки, а также есть имеются средства дезинфекции для клиентов. ”Мы уже на протяжении нескольких недель убираем и дезинфицируем магазины и заправки значительно чаще, чем раньше, чтобы обеспечить безопасность клиентам и обслуживающему персоналу. В ближайшее время мы также разместим на полу наклейки, которые будут напоминать клиентам о необходимости держать дистанцию”, — добавила Альтметс.