В кассах сети Circle K тоже установят защитные стекла
В течение сегодняшнего и завтрашнего дня на кассах на автозаправках Circle K установят защитные стекла, чтобы свести контакт с покупателями к минимуму.
В течение сегодняшнего и завтрашнего дня на кассах на автозаправках Circle K установят защитные стекла, чтобы свести контакт с покупателями к минимуму.
”Для того, чтобы снизить риск заболевания обслуживающего персонала, мы установим на всех заправках и в наших магазинах защитные стекла. Коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, и ограничение близких контактов между людьми является на сегодняшний день самой эффективной мерой предотвращения распространения вируса”, — сказала директор по персоналу Circle K Eesti AS Урсула Альтметс.
”Мы много внимания уделили закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции для работников и введению дополнительной рутины, связанной с их использованием”, — добавила Альтметс. ”Наши сотрудники по всей Эстонии продолжают усердно трудиться, рискуя своим здоровьем, как и все, кто сейчас работают с клиентами. Как ответственные работодатели, мы хотим сделать со своей стороны все, чтобы у наших работников были необходимые средства защиты, и их риск заболеть был сведен к минимуму”.
Все заправки Circle K снабжены средствами для дезинфекции рук и поверхностей, у сотрудников есть возможность использовать резиновые перчатки, а также есть имеются средства дезинфекции для клиентов. ”Мы уже на протяжении нескольких недель убираем и дезинфицируем магазины и заправки значительно чаще, чем раньше, чтобы обеспечить безопасность клиентам и обслуживающему персоналу. В ближайшее время мы также разместим на полу наклейки, которые будут напоминать клиентам о необходимости держать дистанцию”, — добавила Альтметс.
На заправках Circle K в Эстонии работают около 700 человек, которые обеспечивают доступность жизненно важных услуг в условиях чрезвычайного положения и обязаны держать заправки открытыми даже в самой сложной ситуации. Крупнейший розничный продавец моторного топлива в Эстонии рекомендует клиентам по возможности расплачиваться в карточных терминалах, расположенных на заправочных автоматах, чтобы минимизировать контакты между людьми. Также на крупных заправках можно использовать кассы самообслуживания при покупке кофе и товаров из магазина.
Circle K Eesti AS (www.circlek.ee) — один из крупнейших розничных продавцов моторного топлива в Эстонии, которому принадлежат 59 заправочных станций с полным обслуживанием, 17 автоматических заправок и 2 магазина.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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