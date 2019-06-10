В канун Яанова дня магазины Rimi закроются ранним вечером

23 июня магазины Rimi закроются уже в 20.00 для того, чтобы работники смогли раньше вернуться домой и провести праздник в кругу семьи и друзей. Соответственно 24 июня магазины Rimi откроются утром чуть позже обычного.
”Мы стремимся к тому, чтобы в главные праздники продуктовые магазины были совсем закрыты или работали меньше обычного”, заявил руководитель Rimi Eesti Вайдо Падумяэ. ”Для нас важно предоставить заинтересованным работникам возможность провести праздник с близкими людьми. Rimi желает быть максимально гибким работодателем и учитывать потребности персонала. К тому же перед праздниками наши работники могут затовариваться в своих магазинах со скидкой”.
”Люди в Эстонии привыкли ходить за покупками в последний момент, особенно в канун очередного праздника, о чем свидетельствуют длинные очереди и огромная нагрузка на продавцов до позднего вечера. В других странах Европы уже много десятилетий большинство магазинов закрываются на праздники и население там привыкло совершать покупки заблаговременно”, отметил Вайдо Падумяэ. ”У нас еще только начинается внедрение такой системы и я надеюсь, что клиенты отнесутся к данному решению с пониманием. Сейчас продуктовые магазины в Эстонии работают допоздна и даже когда мы закроемся в канун Иванова дня в 20.00, то к этому времени все желающие наверняка успеют приобрести все нужное. Мы также решили открыть свои магазины 24 июня утром позднее обычного”.
С подробной информации о времени работы магазинов Rimi в праздничные дни можно ознакомиться на сайте www.rimi.ee.
Магазины Rimi Eesti Food AS (www.rimi.ee) относятся к сети магазинов основанной на шведском капитале компании Rimi Baltic AB, единственным собственником которой является концерн ICA Gruppen AB. Сильные стороны Rimi — выбор здоровых продуктов питания, качественные фрукты и широкий ассортимент отечественной продукции. В трех странах Балтии Rimi Baltic AB имеет в общей сложности 266 магазинов, среди которых 82 гипермаркета (из них 15 в Эстонии), 62 супермаркета (из них 19 в Эстонии), 85 мини-Rimi (из них 48 в Эстонии), 13 экспресс-Rimi (из них 5 в Эстонии) и 25 низкобюджетных магазинов в Латвии. В Эстонии Rimi является работодателем приблизительно для 2700 человек.
Ученые установили, чья кровь привлекает комаров
Навка и Тарасова разругались в прямом эфире «Ледникового периода»
Эксперты не обнаружили следов наркотиков в тестах Голунова
Видео инцидента с Симоньян и Соболь появилось в Сети