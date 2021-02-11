11.02.2021, 08:20

В канун Дня святого Валентина в торговых центрах Rocca al Mare и Kristiine влюбленных ждут милые сюрпризы


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В канун Дня святого Валентина в торговых центрах Rocca al Mare и Kristiine влюбленных ждут милые сюрпризы
Foto: Citycon

В торговых центрах Kristiine и Rocca al Mare на этой неделе можно увидеть сотни сердец — таким образом перед Днём святого Валентина можно было сделать приятный сюрприз своей второй половинке. Проявить таким особым образом любовь изъявили желание более 5500 человек.

”Мы очень рады видеть, что было столько желающих — столько, сколько живёт в прекрасном эстонском городке Элва. Надеемся, что этот маленький сюрприз привнесёт радости и блеска в отношения”, сказала директор по маркетингу и коммуникации Citycon Eesti Хелина Лейф. ”В своих центрах мы всегда пытаемся найти способы, как подарить посетителям хорошие эмоции. Позитивные сюрпризы в нынешнее трудное и для многих одинокое время — на вес золота”.

Аллея любви открыта в центрах Rocca al Mare и Kristiine до Дня святого Валентина. В центре Kristiine аллея находится в атриуме и коридоре, расположенных около входа со стороны уличной парковки, в Rocca al Mare аллея протянулась от зелёного входа со стороны Prisma до атриума.

Центры Kristiine и Rocca al Mare просят посетителей быть ответственными — держать дистанцию в два метра с другими посетителями, дезинфицировать руки в дезопунктах и носить маски.

Акция Walk of Love получила начало в Норвегии — она стала сверхпопулярной среди местных торговых центров и привлекла десятки тысяч людей.

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