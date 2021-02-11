В канун Дня святого Валентина в торговых центрах Rocca al Mare и Kristiine влюбленных ждут милые сюрпризы

”Мы очень рады видеть, что было столько желающих — столько, сколько живёт в прекрасном эстонском городке Элва. Надеемся, что этот маленький сюрприз привнесёт радости и блеска в отношения”, сказала директор по маркетингу и коммуникации Citycon Eesti Хелина Лейф. ”В своих центрах мы всегда пытаемся найти способы, как подарить посетителям хорошие эмоции. Позитивные сюрпризы в нынешнее трудное и для многих одинокое время — на вес золота”.

Аллея любви открыта в центрах Rocca al Mare и Kristiine до Дня святого Валентина. В центре Kristiine аллея находится в атриуме и коридоре, расположенных около входа со стороны уличной парковки, в Rocca al Mare аллея протянулась от зелёного входа со стороны Prisma до атриума.

Центры Kristiine и Rocca al Mare просят посетителей быть ответственными — держать дистанцию в два метра с другими посетителями, дезинфицировать руки в дезопунктах и носить маски.

Акция Walk of Love получила начало в Норвегии — она стала сверхпопулярной среди местных торговых центров и привлекла десятки тысяч людей.