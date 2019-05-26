В Калининградской области энергосистема в тестовом режиме работала изолированно от стран Балтии

На этой неделе оператор эстонских электросетей Elering подписал договор, согласно которому окончательно согласовывается подключение Эстонии к новой системе к концу 2025 года — это значит, что к этому времени страны Балтии должны выйти из энергетического кольца БРЭЛЛ — синхронного режим работы энергетических систем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы, поэтому в нашей стране с интересом следили за испытаниями в Калининграде.
"Испытания были успешными. Калининградская область работала в изолированном режиме с утра среды, и за это время не было никаких проблем. Значит, они с помощью своих новых газовых электростанций справились с регулированием частоты. Условие выхода стран Балтии из БРЭЛЛ — это способность изолированной работы электросистемы Калининградской области, и вот это сейчас Российская Федерация и испытывала. То есть можно сказать, что это часть процесса отделения балтийской электросистемы от единой российской электросистемы", — сказал глава Elering Таави Вескимяги.