В Каламая открывается первый в Эстонии концепт-магазин товаров без упаковки

Покупка товаров без упаковки — современно и быстро распространяющийся тренд, который помогает сократить объемы пластиковой упаковки и мусора. Покупатели приходят со своей тарой за продуктами — зерновыми, макаронными изделиями, смесями для выпечки, приправами, шампунями, чистящими средствами и другими необходимыми товарами. Те, кто зашли в магазин неподготовленными, могут использовать ”банк банок”, где можно взять чистую и повторно используемую стеклянную и пластиковую тару.

Ilma pood — это проект, продвигающий осознанное потребление. Большинство товаров — местного производства, обычные и специальные (веганские и безглютеновые) продукты питания. Клиенты покупают ровно столько, сколько необходимо, в собственную тару, и таким образом сокращают объем продуктовых и пластиковых отходов.

Популяризируя осознанное потребление без упаковки мы присоединяемся к движению города Таллинн к первому месту среди зеленых столиц Европы!