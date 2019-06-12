В каком из таллиннских торговых центров осенью откроется KFC?

Завтра откроет свои двери обновленный торговый центр Ülemiste, где с осени будет представлен ресторан быстрого питания KFC, сообщил руководитель центра Гуйдо Пярнитс, пишет dv.ee.
В интервью порталу Äripäev Kaubandus.ee Пярнитс сказал, что центр Ülemiste изучал перед расширением пожелания клиентов, какие фирмы общественного питания они хотели бы видеть в центре. Больше всего называли Vapiano и KFC (жареный цыплёнок из Кентукки).
Подробнее читайте на dv.ee.
Проснувшийся вулкан в России может устроить новую Помпею
Последствия отравления Алибасова: врач объяснил, как все будет
Стали известны последние слова убитой под Раменском
Нико Хюлкенберг: Мы – соперники с Риккардо