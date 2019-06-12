12.06.2019, 13:55

В каком из таллиннских торговых центров осенью откроется KFC?

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rus.delfi.ee
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Ärid Lätis
Ärid LätisFoto: Taavi Sepp

Завтра откроет свои двери обновленный торговый центр Ülemiste, где с осени будет представлен ресторан быстрого питания KFC, сообщил руководитель центра Гуйдо Пярнитс, пишет dv.ee.

В интервью порталу Äripäev Kaubandus.ee Пярнитс сказал, что центр Ülemiste изучал перед расширением пожелания клиентов, какие фирмы общественного питания они хотели бы видеть в центре. Больше всего называли Vapiano и KFC (жареный цыплёнок из Кентукки).

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