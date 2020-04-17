В каком интернет-магазине покупать безопасно?

Правительство Республики во имя собственного и своих близких здоровья рекомендует делать покупки в интернет-магазинах. Как преимущества интернет-покупок стоит отметить также экономию и гибкость – покупки можно совершать в любом месте, независимо от времени, нужен лишь компьютер или смартфон. Но как удостовериться, что выбранный интернет-магазин безопасен?

Чтобы обеспечить покупателям чувство уверенности при совершении интернет-покупок, Союз интернет-торговли Эстонии присваивает знак доверия «Безопасное место покупок» интернет-магазинам, соответствующим установленным критериям. По словам руководителя союза Тыну Вяэта, интернет-покупки – это растущий тренд и на данный момент вообще чуть ли не единственный способ покупок, что в свою очередь выводит на рынок новые интернет-магазины. «Не все из них могут в своей деятельности стопроцентно исходить из действующего законодательства и учитывать все права потребителей. Это может быть не злонамеренно, а по незнанию. В результате работы Департамента защиты прав потребителя и технического надзора летом прошлого года мы выявили 500 интернет-магазинов, приблизительно в половине из которых пренебрегали установленными для интернет-магазинов правилами. Лишь 2 % интернет-магазинов, ходатайствовавших о знаке доверия «Безопасное место покупок», получили его, так сказать, безупречно, без того, чтобы в интернет-магазине необходимо было сделать изменения», - добавил Вяэт.

Частично контролируют безопасность интернет-магазина банки и поставщики платежных решений: применяет ли интернет-магазин Закон о защите персональных данных GDPR, есть ли у домена сертификаты безопасности и безопасны ли платежные решения. Но помимо этих правил добавляется еще множество законов, очень важных не для продавца, а именно для покупателя. Так, некоторые крупные банки рекомендуют интернет-продавцам сначала ходатайствовать о знаке доверия «Безопасное место покупок» и снова обратиться в банк для сотрудничества лишь после получения знака. Такая обратная связь является признанием знака доверия «Безопасное место покупок».

Знак доверия дает покупателю чувство уверенности

Для получения знака доверия «Безопасное место покупок» интернет-магазин в дополнение к требованиям банков должен соответствовать законам Европейского Союза, Эстонской Республики и Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, регулирующим связанные с покупкой условия договора, гарантии, возврата, отступления, продажи и транспорта. В интернет-магазинах, получивших знак, покупателю не нужно беспокоиться о том, акцептирует ли продавец право на возврат в течение 14 дней, вернет ли все деньги при возврате товара или отражает ли все необходимые ссылки и бланки. «Кроме того, можно быть уверенным, что предприятия, имеющие знак доверия «Безопасное место покупок», не входят в черный список Департамента защиты прав потребителя и технического надзора. И если магазин, имеющий знак доверия, попадет в черный список, в зависимости от серьезности нарушения он может быть лишен знака. В этом мы тесно сотрудничаем с Департаментом защиты прав потребителя и технического надзора, - заверяет руководитель союза. – Мы координируем работу с Департаментом защиты прав потребителя и технического надзора с тем, чтобы ходатайствующие о получении знака не были в черном списке. В случае, если в течение года нам или департаменту поступает от потребителя информация о более чем двух нерешенных проблемах или нарушениях закона, интернет-магазин лишается права носить знак доверия».

По оценке главы одного из самых крупных в Эстонии интернет-магазина Hansapost.ee Таави Райура, наличие знака доверия «Безопасное место для покупки», несомненно, важно как для потребителя, так и для интернет-магазина. «Подавая заявку на знак и получая его, мы можем быть уверены, что наш интернет-магазин выполняет все требования безопасности и соответствует законам, установленным для интернет-торговли. С другой стороны, это дает чувство безопасности покупателю, который может быть уверен, что при заказе в нашем интернет-магазине все его права всегда защищены», - добавляет он.

Проверьте, правильный ли знак!

Интернет-магазины, получившие знак доверия «Безопасное место для покупки», обязаны отображать лого на главной странице интернет-магазина, где покупателям легко его найти. Лого должно быть снабжено ссылкой на страницу Союза интернет-торговли Эстонии, где покупатель может проконтролировать, внесен ли интернет-магазин в список имеющих знак доверия и имеет ли право носить знак. К сожалению, в последнее время среди недобросовестных интернет-торговцев участилось копирование знака доверия, поэтому стоит убедиться, что знак доверия «Безопасное место для покупки» содержит слова «Союз интернет-торговли Эстонии», ссылку на сайт союза, и что интернет-магазин внесен в список тех, что носят такой знак.

Ходатайствовать о получении знака могут интернет-магазины, которые входят в Союз интернет-торговли Эстонии и работают минимум один год. В настоящее время в Эстонии знак доверия имеют почти 120 интернет-магазинов, которые соответствуют установленным условиям. Какие интернет-магазины Эстонии имеют знак доверия «Безопасное место для покупки», смотрите на домашней странице Союза интернет-торговли Эстонии.

Безопасных интернет-покупок!