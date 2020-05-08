В кадастре обновлены данные о земельных участках. Власти ждут от собственников обратной связи

"В природе вокруг нас происходят изменения, и роль Земельного департамента отобразить это как на картах, так и в данных конкретного земельного участка," - пояснила причины ежегодных изменений заместитель директора Земельного департамента Триину Ренну.

„Изменения в этом году не на столь существенны по сравнению с прошлым годом. Опираясь на опыт прошлого года, мы перенесли обновление данных о составе угодий на весну. Теперь у собственников земли будет больше времени ознакомиться с данными своего участка. Фермерам, прежде чем ходатайствовать о дотациях в PRIA, стоит ознакомится с обновлённой картой," - отметила Ренну. Земельный департамент ждет замечаний и откликов от владельцев земли не позднее конца ноября.

Изменения касаются прежде всего владельцев земли сельскохозяйственного назначения

Природный состав участка или данные угодий, например, пахотная земля, луг, лес, двор или прочие угодья (такие как дороги, болотные места) важны прежде всего для земельных участков сельскохозяйственного назначения, так как от их величины зависит размер земельного налога. Земельный налог подсчитывается на основании данных на 1 января. Сегодняшние изменения будут отображаться на извещении о земельном налоге на следующий год. Земельный департамент обновил данные угодий у 55000 земельных участков сельскохозяйственного назначения.

"В прошлом году было больше всего обращений по поводу изменений данных угодий на Сааремаа", - сказала Ренну.

Данные угодий земельных участков обновляются каждый год там, где обновляются данные карты. Картографические работы продолжаются на юге Эстонии и результаты будут отображаться в составе угодий земельных участков весной 2021 года.

Собственник земельного участка может ознакомиться с данными земельного участка на геопортале Земельного департамента. http://www.maaamet.ee/kolvikute-pindala

С вопросами можно обратиться письменно (kataster@maaamet.ee) или позвонить по телефону 675 0810.