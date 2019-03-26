В Йыхви еще один чиновник лишился работы — в отставку отправлен глава социального дома

По словам Бурка, Репинский не объяснил ему причин, сказав лишь то, что необходимо комплектовать свою команду, пишет во вторник, 26 марта, региональная газета Põhajrannik.

Ральф Бурк добавил, что он покинет пост 22 апреля. Ему будет выплачена компенсация в размере 6 месячных зарплат.

По словам чиновника, в свете последних событий в волости он предполагал, что ему будет сделано предложение уволиться.

На прошлой неделе портал rus.err.ee со ссылкой на корреспондентов ERR в Ида-Вирумаа написал о том, что волостной старейшина Мартин Репинский начал активно расторгать трудовые договоры с неугодными ему работниками местной администрации и муниципальных учреждений