В июне экспорт и импорт сократились по сравнению с тем же периодом прошлого года

Основными целевыми государствами экспорта товаров в июне 2019 года были Финляндия (16% общего объема экспорта), Швеция (12%) и Латвия (9%). В Финляндию экспортировалось более всего электрооборудование, а также металл и изделия из металла, в Швецию — pазличных промышленных изделий (сборные строительные конструкции из древесины) и транспортные средства (суда), и в Латвию — cельскохозяйственная продукция и продукты питания (молоко, пиво) и минеральная продукция (компоненты топлива, электроэнергия ). Более всего сократился экспорт в Сингапур (на 43 млн евро), Латвию (на 31 млн евро) и Норвегию (на 27 млн евро). В Сингапур и Латвию наиболее сократился вывоз минеральной продукции и в Норвегию — pазличных промышленных изделий (сборные строительные конструкции из древесины). Наиболее всего увеличился экспорт в Данию (на 26 млн евро).

Из товаров в июне больше всего экспортировались электрооборудование (16% общего экспорта товаров), минеральная продукция (12%), древесина и изделия из древесины, (10%). Наиболее сократился вывоз минеральной продукции (на 59 млн евро), древесины и изделий из древесины (20 млн евро). В то же время экспорт транспортных средств увеличился.

Удельный вес товаров эстонского происхождения составил в июне 72% от общего объема экспорта товаров. Вывоз эстонских товаров уменьшился на 10%, а ре-экспорт остался на уровне прошлого года. Более всего экспорт товаров эстонского происхождения уменьшился в группе минеральной продукции (газовые масла, топливное сланцевое масло), древесины и изделий из древесины (балансовая древесина, пиломатериалы).

В июне 2019 импортировалось больше всего товаров из Финляндии (13% от общего импорта), Швеции (11%), Литвы и Германии (доля каждой по 10%). Из Финляндии импортировалось более всего минеральной продукции и электрооборудования, из Швеции — транспортных средств и электрооборудования, из Литвы — минеральной продукции, а также cельскохозяйственной продукции и продуктов питания, из Германии — транспортных средств и механических машин. Наиболее всего уменьшился импорт из Белоруссии (на 42 млн евро), Великобритании (на 17 млн евро) и Нидерландов (на 16 млн евро). Из Белоруссии и Великобритании уменьшился ввоз минеральной продукции и из Нидерландов — электрооборудования. Импорт товаров вырос более всего из Швеции (на 27 млн евро), что обусловлено увеличением ввоза электрооборудования.

Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию транспортных средств и минеральной продукции (доля каждой группы 13% от общего объема импорта) и электрооборудования (12%). Наиболее уменьшился ввоз минеральной продукции (на 80 млн евро) и электрооборудования (на 22 млн евро), но увеличился ввоз транспортных средств (на 23 млн евро).

Во II квартале текущего года экспортировано товаров на 3,8 млрд евро в стоимостном выражении и импортировано на 4,1 млрд евро. Дефицит товарообмена во II квартале составил 382 млн евро (во II квартале 2018 года 447 млн евро).

Во II квартале 2019 года экспорт увеличился на 1%, а импорт остался на уровне II квартала прошлого года. По сравнению с тем же периодом прошлого года замедление роста экспорта обусловлено уменьшением вывоза минеральной продукции (на 47 млн евро). Наиболее увеличился во II квартале вывоз транспортных средств (на 39 млн евро), а также cельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 25 млн евро). В сравнении государств наиболее вырос экспорт в Нидерланды (на 67 млн евро), США (на 58 млн евро) и Испанию (на 56 млн евро). При этом более всего сократился экспорт в Латвию (на 47 млн евро) и Сингапур (на 42 млн евро).

На рост импорта во II квартала значительно повлияло уменьшение ввоза минеральной продукции (на 151 млн евро) — столь значительного падения не смогло компенсировать увеличение ввоза транспортных средств (на 44 млн евро), cельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 32 млн евро), а также сырья и продукции химической промышленности (на 25 млн евро). Среди государств наиболее вырос импорт из Швеции (на 84 млн евро) и России (на 37 млн евро), а сократился более всего импорт из Белоруссии (на 111 млн евро) и Нидерландов (на 52 млн евро).