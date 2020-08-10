В июле зарегистрированная безработица осталась на прежнем уровне

В течение июля зарегистрировалось 7 689 новых безработных, т. е. на 5% меньше, чем в июне. Самая высокая ставка зарегистрированной безработицы была в конце июля в Ида-Вирумаа (12,9%), а самая низкая на Хийумаа (4,5%). По состоянию на конец июля было 11 916 безработных с пониженной трудоспособностью, т.е. почти четверть от всех зарегистрированных безработных, по сравнению с прошлым годом доля безработных с пониженной трудоспособностью заметно снизилась (по состоянию на 31.07.2019 люди с пониженной трудоспособностью составляли почти треть от всех безработных).

В июле через Кассу по безработице было передано 9 363 рабочих мест, новых предложений о работе в июле добавилось 5 060. С помощью Кассы по безработице в июле трудоустроилось или занялось предпринимательством 4 835 человек, по сравнению с июлем прошлого года число трудоустроенных увеличилось.

Подробная статистика данных как по Эстонии, так и по уездам на сайте Кассы по безработице.

Статистика зарегистрированной безработицы отражает численность тех безработных, которые зарегистрировали себя в Кассе по безработице в качестве безработных.