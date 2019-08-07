В июле на цены больше всего влияли продукты питания и одежда

По сравнению с июлем 2018 года товары были дороже на 2,0% и услуги на 2,2%. Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с июлем прошлого года на 1,1% и нерегулируемые цены повысились на 3,0%.

В сравнении с июлем 2018 года более всего на индекс потребительских цен повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, что составило около половины общего роста. В свою очередь половину из него составили подорожавшие на 24% овощи. По сравнению с июлем прошлого года алкогольные напитки были дешевле на 5,7%, бензин — на 1,7% и дизельное топливо — на 0,2%. Среди продуктов питания за этот же период наиболее подорожали картофель (94%), свежие овощи (20%) и рис (11%), а крепкие спиртные напитки подешевели (на 10%).

По сравнению с июнем, более всего на индекс потребительских цен оказали влияние масштабные сезонные распродажи одежды и обуви. Значительное влияние на изменение индекса оказали также цены на продукты питания и безалкогольные напитки: свежие овощи подешевели на 11,7%, а фрукты и картофель подорожали на 3,5% и 20,1% соответственно. Алкогольные напитки были на 3% дешевле.