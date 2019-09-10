В июле доля эстонских товаров в экспорте была за последние годы самой низкой

Основными целевыми государствами экспорта товаров в июле стали Финляндия (16% общего объема экспорта), Латвия (10%) и Швеция (9%). В Финляндию больше всего экспортировалось электрооборудование, а также металл и изделия из металла, в Латвию — минеральная продукция (компоненты топлива, электроэнергия), сельскохозяйственная продукция и продукты питания (пиво, молоко) и в Швецию — различные промышленные изделия (дома из древесины), а также древесина и изделия из древесины (бревна, балансовая древесина). Наиболее всего сократился экспорт в Саудовскую Аравию (на 46 млн евро), куда стали меньше вывозить минеральной продукции, но при этом вырос экспорт в Литву (на 22 млн евро), Данию (на 19 млн евро) и Латвию (на 16 млн евро). В Литву вывозились преимущественно транспортные средства (автомобили), а в Данию и Латвию — минеральная продукция.
Из товаров в июле больше всего экспортировалось электрооборудование (15% общего экспорта товаров), минеральная продукция (12%) и механические машины (10%). На снижение экспорта наиболее повлило уменьшение вывоза минеральной продукции (на 125 млн евро). Более всего увеличился вывоз транспортных средств (на 26 млн евро) и механических машин (на 26 млн евро).
Вывоз эстонских товаров уменьшился по сравнению с июлем прошлого года на 10%, при этом ре-экспорт увеличился на 16%. На сокращение вывоза эстонских товаров также повлиял спад экспорта минеральной продукции. Наиболее всего экспорт товаров эстонского происхождения вырос в группе механических машин и pазличных промышленных изделий.
Более всего импортировалось товаров из Финляндии (13% от общего импорта), Германии, Литвы и России (доля каждой по 10%). Из Финляндии импортировали больше всего минеральной продукции, а также металла и изделий из металла, из Германии — транспортных средств и механических машин, из Литвы — минеральной продукции, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, и из России — также минеральной продукции. Импорт товаров наиболее всего вырос из России (на 25 млн евро), Швеции (на 22 млн евро) и Финляндии (20 млн евро). Из России увеличился больше всего ввоз механических машин (части), из Швеции — транспортных средств и из Финляндии — минеральной продукции. Импорт сократился более всего из Белоруссии (на 28 млн евро), причиной этого послужило уменьшение ввоза минеральной продукции (моторное топливо, тяжелое топливное масло).
Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию минеральной продукции (13% от общего объема импорта), транспортных средств и электрооборудования (доля каждой группы по 12%). Наиболее всего увеличился ввоз транспортных средств, а также металла и изделий из металла (обе группы по 27 млн евоо). При этом больше всего уменьшился ввоз минеральной продукции (на 22 млн евро).
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