В Ивангороде начался эксперимент: Россия упрощает таможенные процедуры для эстонских водителей

Мост через реку Нарову на протяжении многих лет является основной транспортной артерией, связывающей Россию и Эстонию. Ежедневно по нему в оба направления пересекают государственную границу порядка полутора тысяч легковых автомобилей.

При этом значительная часть иностранных транспортных средств перемещается с периодичностью один раз в календарный месяц. Перерывы между посещениями могут достигать 60 дней, сообщает пресс-служба россйиской таможни.

С 1 декабря 2019 года Федеральная таможенная служба РФ в многостороннем автомобильном пункте пропуска Ивангород проводит эксперимент по упрощению оформления иностранных транспортных средств, ввозимых на территорию России для личного пользования.

В соответствии с экспериментом при неоднократном (не менее одного раза в 60 дней) пересечении границы, возможно оформление учетной карточки транспортного средства. Это означает, что водитель только один раз заполняет пассажирскую таможенную декларацию, а в дальнейшем при пересечении границы предоставляет данную карточку, в которой таможня проставляет соответствующие отметки.

Важно, чтобы перерыв между посещениями был не более 60 дней.

С момента начала эксперимента данной возможностью уже воспользовались 520 декларантов транспортных средств.

О длительности эксперимента будет сообщено дополнительно.

СЗТУ РФ