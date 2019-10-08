В Испании, Чехии и Швейцарии не хотят нанимать на работу

Согласно международному исследованию планов по найму рабочей силы, рынок труда посылает противоречивые сигналы и отражает неопределенность — с одной стороны, ожидается охлаждение экономики, а с другой, оптимизм предприятий в отношении найма растет.
В рамках квартального исследования ManpowerGroup были опрошены более 59 000 работодателей из 44 стран мира. Из ближайших к Эстонии стран наибольшим оптимизмом отличаются Норвегия и Швеция, где нанимать новых работников еще в этом году планируют 7% предприятий. Из стран, куда жители Эстонии чаще всего отправляются на работу, высоким оптимизмом отличается Австралия (11%), а несколько более скромные ожидания в отношении найма рабочей силы демонстрируют Германия (6%), Ирландия (6%), Великобритания (5%) и Финляндия (4%).
”Рынок труда отражает противоречивую ситуацию, когда, с одной стороны, ожидается экономический спад — как его ни назови, ”охлаждением” или ”кризисом”, а с другой стороны, во многих странах оптимизм предприятий в отношении найма рабочей силы растет, хотя этому и не видно четкого логического объяснения, — описал сигналы рынка исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра. — Одни цифры предсказывают рост, другие спад — такая склоняющаяся к крайностям тенденция характерна для начала сложных периодов, т.е. следует быть готовым к изменениям. Совершенно нормально, что страны и рынки непродолжительное время могут двигаться в разных направлениях, хотя иногда определенные различия в той или иной области сохраняются и несмотря на преобладающие тенденции”.
В рамках исследования были опрошены работодатели из 44 стран. Оптимизм в отношении найма новых работников по сравнению с прошлым кварталом вырос в 15 странах, в 23 снизился, а в 6 остался на прежнем уровне. Наибольшим оптимизмом в отношении найма рабочей силы сейчас отличаются Япония, Тайвань и США, а наиболее пессимистичными странами являются Испания, Чехия и Швейцария.
ManpowerGroup Employment Outlook Survey — это наиболее часто цитируемое в мире ежеквартальное исследование найма рабочей силы, которое проводится уже более 50 лет. ManpowerGroup — международное занимающееся персоналом предприятие, обладающее более, чем 70 годами опыта в сфере найма и аренды персонала. Действующее уже 15 лет эстонское отделение Manpower предлагает все связанные с персоналом услуги: от найма и аренды рабочей силы, до целевого поиска и консультирования.
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