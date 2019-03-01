В интернете прикрыли портал для сравнения цен на алкоголь в Эстонии и Латвии. Почему?

На прошлой неделе Kasulik писал о страничке viinavaatlus.ee, на которой можно было сравнить цены на алкогольные напитки в Эстонии и Латвии. Там можно было весьма просто выбрать некоторый алкогольный напиток и посмотреть: сколько он стоит в Эстонии, сколько — в Латвии, и, соответственно, решить: стоит ли игра свеч, а результат — труда.

Теперь же при открытии странички выдается сообщение об ошибке. Как известно редакции, причина закрытия — требование со стороны Департамента прав защиты потребителя. Мы спросили у ведомства: что же случилось.

По словам директора по коммуникации ведомства Пилле Кальда, они обнаружили, что на данном интернет-ресурсе была размещена реклама алкоголя, что идет вразрез с Законом о рекламе: была отмечена стоимость. ”В рекламе алкоголя указание цены — запрещено. Его стоимость дозволено указывать лишь в месте продажи в качестве информации и в целях торговли — когда непосредственно совершается покупка, то есть в обычных или э-магазинах”, — пояснила эксперт.

Кальда также добавила, что департамент не требовал закрыть ресурс, а лишь просил устранить вышеописанные нарушения закона. ”Каким же образом устранить нарушение — выбор предпринимателя”, — добавила она.