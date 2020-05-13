В интернет-банке Swedbank впервые появилась возможность платить из других банков

”Открывшаяся в интернет-банке возможность инициирования платежей из других банков — следующий шаг, который продемонстрирует положительный эффект от директивы Европейского союза о платёжных услугах для наших клиентов и сделает банковские операции более простыми и удобными, — сказал руководитель отдела розничных банковских услуг Swedbank Тармо Улла. — В прошлом году мы были первым банком, который начал отображать информацию о счетах в других банках. Сейчас мы делаем очередной шаг. Теперь для осуществления платежей в разных банках нам больше не нужно входить в разные среды”.

При желании клиенты могут добавить в интернет-банк Swedbank свой счёт в другом банке и начать платежи из других банков, так же, как они платят со счетов Swedbank. Сейчас техническая платформа открытых платежей поддерживает внутригосударственные платежи SEPA. Это означает, что счёт, с которого осуществляется перевод, и счёт, на который поступают деньги, должны находиться в одной и той же стране. Варианты оплаты между различными банками будут постепенно расширяться в зависимости от технической готовности банков.

По словам Уллы, цифровое банковское обслуживание, ориентированное на клиента, является частью "ДНК" Swedbank, поэтому для банка важно быть лидером на первых этапах открытого банковского обслуживания. ”Более тесное сотрудничество между банками с открытыми банкингом и лицензированными финтех-компаниями не только принесёт удобство и упростит банковское дело в долгосрочной перспективе, но также приведёт к появлению инновационных финансовых услуг, которые мы хотим внедрять одними из первых”.

Новое решение для перекрёстных платежей является частью реализации директивы Европейского союза о платёжных услугах PSD2 (вторая директива Европейского союза о платёжных услугах), целью которой является создание лучших условий для безопасных и эффективных платежей. В рамках реализации директивы банкам придётся открыть свою инфраструктуру для других лицензированных поставщиков услуг, что обогатит финансовый рынок новыми услугами и расширит возможности клиентов.