В интернет-банке Swedbank добавлена еще одна опция

По словам руководителя подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Эде Раагметс, возможность отслеживать счета разных банков в одной электронной среде — настоящий прорыв в банковском деле. "Новшество было хорошо принято нашими клиентами, так как оно дает им лучший обзор своих финансов. Возможностью видеть информацию о счёте другого банка в своём интернет-банке воспользовались почти 2000 человек".

"Клиенты, у которых помимо Swedbank есть счет и в LHV, с сегодняшнего дня смогут добавить его в свой интернет-банк Swedbank и просматривать остаток на этом счете. Уже в ближайшее время в нашем интернет-банке можно будет ознакомиться с остатками на своих счетах и в других банках, просматривать выписки и инициировать платежи с этих счетов", — сказала Раагметс.

Для того чтобы просматривать информацию с разных банковских счетов в одной интернет-среде, необходимо дать согласие на отображение информации, которое действует 90 дней. При желании пользователь может продлить его или отозвать в любое время.

В рамках Директивы Европейского союза о платёжных услугах (PSD2), которая вступила в силу в середине сентября, все действующие в Эстонии банки открыли свою инфраструктуру для других лицензированных поставщиков услуг. "Хотя банки первыми представили это нововведение своим клиентам, оно также создаст в будущем новые возможности для стартапов и компаний, работающих в сфере финансовых технологий”, — добавила Раагметс.