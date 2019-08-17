17.08.2019, 15:30

В Индии из отходов строят тысячи километров дорог. В Эстонии до этого не дошли. Почему?

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rus.delfi.ee
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В Индии из отходов строят тысячи километров дорог. В Эстонии до этого не дошли. Почему?
Sven Arbet

В Индии из пластика, который рыбаки вылавливают из океана, уже построили 34 тысячи километров дорог. Хотя производство пластиковых дорог выгодно и благоприятно для природы, нормы Евросоюза не позволяют эстонским предпринимателям развивать эту инновацию.

В Индии это стало возможно благодаря плану, который разработала министр рыболовства штата Керала Дж. Мерсикутти Амма, пишет auto.24tv.ua со ссылкой на World Economic Forum.

По данным издания, под ее руководством правительство штата начал кампанию под названием "Чистое море", которая обучает рыбаков собирать пластик и возвращать его на берег.

Такая потребность возникла из-за того, что каждый из 1,3 миллиарда жителей Индии ежегодно используют около 11 кг пластика — большая его часть попадает в Индийский океан и Аравийское море. Как следствие, эти отходы наносят вред рыбе и другим обитателям водоемов.

В рамках плана только в первые 10 месяцев рыбаки выловили из Аравийского моря около 25 тонн пластика, в том числе 10 тонн полиэтиленовых пакетов и бутылок.

Все эти отходы рыбаки доставляли на сушу, где их измельчали и перерабатывали на материал для покрытия дорог. Благодаря этому удалось еще и закатать упомянутые 34 тысяч километров дорог "пластиковым" покрытием. Большинство из этих путей — местного значения.

Стоит отметить, что такое покрытие становится все более популярным, поскольку оно делает дороги более устойчивыми к жаре. Температура плавления для пластиковых дорог составляет около 66°C, по сравнению с 50°C для обычных дорог.

Использование переработанного пластика является более дешевой альтернативой обычным пластиковым добавкам для дорожных покрытий. На каждый километр пластиковой дороги используется миллион пластиковых пакетов, что позволяет сэкономить около одной тонны асфальта. Каждый километр стоит примерно на 8% меньше, чем обычная дорога.

Посмотрите видео World Economic Forum.

В Эстонии можно было бы использовать отходы в строительстве

Из беседы с директором по строительству эстонского дорожно-строительного предприятия Tref Nord Ханнесом Кивило выяснилось, что он даже не слышал, чтобы пластик или другой мусор использовался бы для сооружения дорог.

"Наши заказчики — Департамент шоссейных дорог или местные самоуправления. Разрешенные для использования материалы и их соотношение со стороны государства подробно регламентированы. Поэтому компании не могут развивать такие инновации по собственной инициативе", — сказал Кивило газете Maaleht.

Руководитель отдела содержания дорог упомянутого департамента Янек Хендриксон добавил, что введенные в Эстонии правила исходят из европейских стандартов, в том числе предусмотренных для инновативной продукции. Европейский союз — это как единый внутренний рынок, где производителям нужно гарантировать равные условия.

"За исключением пластиковых бутылок, другие пластиковые отходы не сортируются. Так как у различного пластика имеются различные свойства, его нельзя использовать в строительстве без сортировки. В то же время существует строительная продукция, при изготовлении которой можно использовать отходы из пластика, но решение по этому поводу принимает производитель", — пояснил Хендриксон.

Компания Infraroad , в сферу деятельности которой входит асфальтирование, проявляет интерес к производству пластиковых бордюров. Помимо собственного производства рассматривается и вариант импорта, но до реальных результатов еще далеко.

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"Это дружественный к природе материал. В нашей конторе есть образцы из Великобритании. Мы продолжим заниматься этой темой", — сказал один из руководителей предприятия Прийт Вийра.

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