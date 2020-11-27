В Ида-Вирумаа станет намного больше посылочных автоматов DPD

Благодаря масштабному расширению сети количество посылочных автоматов DPD в Эстонии увеличится на 100 единиц, достигнув 207. В прошлом году компания DPD установила в Эстонии 32 новых посылочных автомата и расширила 21 существующий.

”Размещая новые посылочные автоматы, мы поставили перед собой цель максимально приблизиться к людям. Мы выслушиваем мнения пользователей, чтобы определить места, где должны появиться новые — или даже первые — посылочные автоматы, — сказал исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс. — Мы очень рады, что теперь имеем возможность заметно уплотнить свою сеть и в Ида-Вирумаа. Надеемся, что клиенты хорошо примут новые автоматы”.

Новые посылочные автоматы появились возле магазинов Grossi в Азери и Вока, а также рядом с Konsum в Пюсси и mini-Rimi в Кохтла-Ярве. На второй неделе декабря планируется установить автоматы в Нарве: в центре Fama, а также рядом с магазинами Pähklimäe Grossi и Megamarket. Кроме того, посылочный автомат появится в Нарва-Йыэсуу возле Konsum. В новых автоматах компания DPD прячет подарки для тех, кто отправится к ним забирать свои первые посылки.

После установки автоматам требуется еще несколько дней для настройки систем, прежде чем с их помощью можно будет отправлять и получать посылки. В среднем установка одного нового посылочного автомата занимает до трех часов, работу выполняют два человека.

”В ближайшие недели мы будем устанавливать по два новых посылочных автомата ежедневно. Ожидается, что к марту новое место найдут все 100 новых автоматов, — пояснил Ремо Кирсс. — Помимо 100 новых посылочных автоматов в Эстонии, 270 посылочных автоматов будут также установлены в Латвии и Литве, а общий объем инвестиций в проект в странах Балтии составит 8 миллионов евро”.

Кирсс добавил, что поскольку курьерская служба DPD оптимизирована уже очень хорошо, клиент может в режиме реального времени следить за тем, как далеко находится курьер с посылкой и когда именно курьер до него доберется: ”Мы также хотим устанавливать посылочные автоматы максимально близко к людям, чтобы для получения или отправки посылки не приходилось совершать отдельную поездку”.